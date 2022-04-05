Политик Стариков прокомментировал идею премьера Польши о санкциях против всех членов партии «Единая Россия»

Писатель, публицист и политик Николай Стариков прокомментировал RT идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия».

«Мы живём в эпоху, когда удивляться, казалось бы, уже не приходится. После эпидемии ковида и начала российской спецоперации на Украине действительно сменилась даже не одна, а целых две эпохи. Но вот премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь сумел удивить. В одном из своих выступлений он сказал, что теперь власти Польши обращаются, соответственно, уже к властям Евросоюза с призывом… ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», — сказал Стариков.

По его словам, прочитав это сообщение, он испытал чувство неловкости.

«Чувство неловкости за польского премьер-министра. Ведь ситуация с введением коллективной ответственности для Европы, которая вроде бы полна законов и законников, совершенно новая. Последний раз на моей памяти коллективная ответственность была введена в нацистской Германии, когда всех жителей Третьего рейха, Европы и всего мира, имеющих еврейские корни, обвинили во всём плохом, что только происходило в мире. И заочно приговорили всех к смертной казни. На одном только основании, что они евреи. Заодно на этом же основании к смерти приговорили значительную часть славян — всех коммунистов, комиссаров и цыган», — отметил он.

Стариков добавил, что «каждый раз принцип был совершенно одинаковый — введение коллективной ответственности и нежелание разбираться с каждой конкретной единицей из приговорённой общности».

И вот Европа вновь возвращается к этой самой практике, отметил он.

«Хочу подчеркнуть, я не являюсь членом партии «Единая Россия». Более того, я — член партии «Справедливая Россия — За Правду», которая является её политическим оппонентом. Но согласиться с тем, что всех членов какой-либо партии, какой-либо организации, какой-либо национальности можно и нужно подвергать репрессиям, гонениям и ограничениям — вот с этим я решительно не могу согласиться. Потому что иначе я предал бы моего деда, который боролся с нацизмом. Я передал бы мою тётю, которая годовалая умерла в блокаду из-за заражения крови. Я передал бы моих предков, которые защищали Родину в различные периоды нашей истории. Именно поэтому согласиться с подобными ограничениями я не могу. Ведь следующим этапом всегда идёт попытка уничтожить Россию, уничтожить русских, сжечь Московский Кремль. Как это сделал когда-то, казалось бы, цивилизованный Наполеон», — подчеркнул Стариков.