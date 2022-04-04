В Севастополе рассказали о динамике заболеваемости COVID-19

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На аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказали о динамике заболеваемости COVID-19.
В Севастополе рассказали о динамике заболеваемости COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как заявил вице-губернатор Александр Кулагин, пока наблюдается довольно уверенный тренд на снижение.

«За неделю заболеваемость снизилась на 21%», — отметил он.

Показатели госпитализации снизились на 10%. Количество детей на амбулаторном лечении уменьшилось на 42%, взрослых — на 16%.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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