В социальных учреждениях Подмосковья отменили ковидные ограничения

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В социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19. Соответствующее распоряжение подписала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В социальных учреждениях Подмосковья отменили ковидные ограничения
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт в том числе о реабилитационных центрах, социальных приютах, центрах социального обслуживания.

В Подмосковье продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса. В частности, сделать прививку можно в ТЦ и МФЦ.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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