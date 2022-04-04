В социальных учреждениях Подмосковья отменили ковидные ограничения

В социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19. Соответствующее распоряжение подписала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт в том числе о реабилитационных центрах, социальных приютах, центрах социального обслуживания.

В Подмосковье продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса. В частности, сделать прививку можно в ТЦ и МФЦ.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.