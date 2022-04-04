Исследование: назван самый популярный автобусный маршрут за границу весной

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Самым популярным маршрутом автобусной поездки за рубеж весной признан Санкт-Петербург — Таллин, говорится в исследовании сервиса «Туту.ру».
Исследование: назван самый популярный автобусный маршрут за границу весной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Эксперты изучили данные по продажам билетов, оформленных с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая. Доля зарубежных автобусных поездок составила 6%.

Доля международных автобусных перевозок по маршруту Петербург — Таллин достигла 17%.

«Также из Санкт-Петербурга активно покупают билеты на автобусы в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск», — рассказали в сервисе.

Из Москвы путешественники наиболее часто совершают поездки в Минск.

«Также у путешественников из Москвы востребованы другие города Белоруссии: Витебск, Гомель, Борисов, Могилёв, Бобруйск и Орша. Кроме того, путешественники из Москвы покупают билеты в Ригу, Стаханов и Варшаву», — отметили в сервисе.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» посоветовал россиянам ввиду ухода из страны платформ Booking.com и Airbnb планировать путешествия с помощью турагентств.

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