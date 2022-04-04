В Подмосковье статус социального предприятия может быть присвоен дистанционно

В Московской области статус социального предприятия теперь можно получить онлайн посредством портала госуслуг.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, передаёт телеканал «360».

По её словам, в социальной сфере в регионе работает порядка 570 предприятий.

Теперь оформить такой статус стало проще. Подать заявление можно на портале госуслуг. В случае одобрения предприятие внесут в электронный реестр. Это означает, что в будущем можно будет быстро проверять сведения о нём при подаче заявок на меры поддержки.

Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в соцсфере в Москве выросло в два раза за год.