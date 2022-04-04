Аналитик Самойленко рассказал о потенциальной опасности VPN для пользователя

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Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что россиянам не стоит заходить с включённым VPN-сервисом в приложения, когда идёт речь о передаче важных данных.
Аналитик Самойленко рассказал о потенциальной опасности VPN для пользователя
  • Gettyimages.ru

«Лучше отключить VPN, когда нужно зайти в электронную почту, особенно в которой много рабочей и личной переписки. Она может содержать логины и пароли от сайтов, данные о местоположении, сведения о банковских картах, планах клиента, крупных покупках», — рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, бесплатные сервисы VPN могут собирать такую информацию в базы данных и продавать третьим лицам.

Также он призвал отказаться от использования VPN при входе в онлайн-банк как в мобильном приложении, так и в версии для браузеров.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU рассказал, что при включённом на устройстве VPN-сервисе не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты или электронную почту.

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