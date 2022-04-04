Автоэксперт Сажин рассказал, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю

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Автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что пока жителям Москвы не следует менять зимнюю резину на летнюю, так как тёплая погода в столице ещё не успела установиться.
Автоэксперт Сажин рассказал, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю
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Так, в беседе с телеканалом «Звезда» он посоветовал подождать примерно до 10—12 апреля и ориентироваться на прогноз погоды.

Если автовладелец уже поменял резину, то в дни, когда на дорогах гололёд, стоит воздержаться от езды на машине, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге, добавил Сажин.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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