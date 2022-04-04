МИД России поручено ввести персональные ограничения на въезд для ряда лиц

Президент России Владимир Путин поручил российскому МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

РИА Новости

Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером. Также, согласно документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.