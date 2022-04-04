МИД России поручено ввести персональные ограничения на въезд для ряда лиц

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Президент России Владимир Путин поручил российскому МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
МИД России поручено ввести персональные ограничения на въезд для ряда лиц
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером.

Также, согласно документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

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