В Самарской области рассказали о подтоплении двух населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом пишет sova.info.
3 апреля в 20:20 поступила информация, что из-за обильного таяния снега подтопило несколько территорий: Тимофеевка — 126 приусадебных участков, Нижнее Санчелеево — четыре дома и 150 приусадебных участков.
В районе ввели режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек, в числе которых двое детей, их переправили в пункты временного размещения.
Всего для ликвидации подтоплений в Ставропольском районе задействованы 78 человек и 31 единица техники.
Ранее научный руководитель и директор Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU перечислил регионы России с потенциально опасной паводковой ситуацией.