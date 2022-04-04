В Самарской области рассказали о подтоплении двух населённых пунктов

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В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали о ситуации с подтоплением двух населённых пунктов в Ставропольском районе.
В Самарской области рассказали о подтоплении двух населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом пишет sova.info.

3 апреля в 20:20 поступила информация, что из-за обильного таяния снега подтопило несколько территорий: Тимофеевка — 126 приусадебных участков, Нижнее Санчелеево — четыре дома и 150 приусадебных участков.

В районе ввели режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек, в числе которых двое детей, их переправили в пункты временного размещения.

Всего для ликвидации подтоплений в Ставропольском районе задействованы 78 человек и 31 единица техники.

Ранее научный руководитель и директор Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU перечислил регионы России с потенциально опасной паводковой ситуацией.

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