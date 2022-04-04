В Приморье более 600 семей получили сертификаты на маткапитал в 2022 году

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За первые три месяца 2022 года сертификаты на получение материнского капитала направили 627 семьям в Приморском крае.
В Приморье более 600 семей получили сертификаты на маткапитал в 2022 году
  • РИА Новости

Как уточняет vostokmedia.com, несмотря на то что в списке получателей 627 семей, некоторые получили больше одного сертификата. Всего за январь — март жители края получили 837 документов на общую сумму 71,8 млн рублей.

В 2021 году власти региона выдали местным жителям 5665 сертификатов. Отмечается, что они уже успели оплатить услуги на сумму более 421 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе сократят время рассмотрения заявлений на получение выплаты по материнскому капиталу, а также на другие выплаты.

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