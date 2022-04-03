Директор центра «Созвездие» Сюрин рассказал о мерах поддержки детей из зон боевых действий

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Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин рассказал о мерах поддержки детей, прибывших из зон боевых действий.
Директор центра «Созвездие» Сюрин рассказал о мерах поддержки детей из зон боевых действий
  • РИА Новости

«Мы занимаемся не только с обычными детьми, которые пострадали от действий ВСУ или проживали на территории военного конфликта, но и с детьми-инвалидами, которые вынуждены были в силу определённых обстоятельств испытывать отсутствие медицинского сопровождения и комплексной реабилитации и проживать в зоне боевых действий. За годы работы к нам приехали семь групп детей. Сейчас у нас в рамках программы эвакуации приехала многочисленная группа ребят. Мы взяли 53 человека, включая мам этих детей», — рассказал он в беседе с «Радио 1».

Он напомнил, что с сентября 2019 года по инициативе властей Московской области и ДНР центр занимается вопросами реабилитации и комплексного сопровождения детей из зон боевых действий.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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