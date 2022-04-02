Песков выразил мнение, что у Rutube есть будущее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что у российского сервиса Rutube есть будущее, в него будут вложены деньги.

«У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет ещё более удобным», — сказал Песков в интервью «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что «сотни тысяч» пользователей «ринулись в Rutube» и стали грузить в него видео.

«Всё это произошло одномоментно. Что произошло: система стала проседать», — отметил он, комментируя работу сервиса.

По словам представителя Кремля, партнёрство с белорусскими специалистами в этой сфере будет востребовано.