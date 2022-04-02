В Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков в ходе совещания рассказал о планах по ремонту дорог региона.

«Правительством Подмосковья приняты оперативные меры поддержки дорожной и транспортной отраслей. Во избежание спекулятивного роста цен на основные материалы и запчасти ведётся постоянный мониторинг. Для своевременной выплаты зарплаты сотрудникам предприятий и закупки необходимых материалов планируется увеличить авансирование платежей по контрактам до 70%», — цитирует Трескова «Радио 1».

Отмечается, что в 2022 году на региональных дорогах капитально отремонтируют 12 мостов, установят более 110 км ограждений и заменят свыше 200 автопавильонов.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.