Подмосковье подписало с Крымом соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Минсельхоз Московской области подписал с Крымом соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

«Для Московской области это очень важное решение о взаимодействии», — заявил он.

По словам Филимонова, соглашение предусматривает создание взаимовыгодных условий для развития производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ФАН рассказал, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.