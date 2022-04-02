Подмосковье подписало с Крымом соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

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Минсельхоз Московской области подписал с Крымом соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
Подмосковье подписало с Крымом соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
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Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

«Для Московской области это очень важное решение о взаимодействии», — заявил он.

По словам Филимонова, соглашение предусматривает создание взаимовыгодных условий для развития производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ФАН рассказал, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.

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