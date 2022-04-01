Исследование: большинство россиян уходят из онлайн-магазинов без покупок

Короткая ссылка
Согласно исследованию компании Calltouch, большинство россиян (около 85%) регулярно уходят из онлайн-магазинов без покупок.
Исследование: большинство россиян уходят из онлайн-магазинов без покупок
  • Gettyimages.ru
  • © GK Hart/Vikki Hart

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию.

«Чаще всего россияне уходят с сайтов из-за сомнений в нужности продукта или услуги. Так ответили 44% опрошенных», — отмечается в сообщении.

По словам 15% респондентов, они не завершают процесс покупки, поскольку отвлекаются.

Ещё 11% отказываются от приобретения товара из-за недостатка информации, а 8% уходят с сайта из-за изменения цены или неподходящего варианта оплаты.

Как утверждают 6% респондентов, они покидают интернет-магазин из-за неудобной формы заказа.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в марте россияне на 20% чаще по сравнению с февралём покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить