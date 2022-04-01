Исследование: большинство россиян уходят из онлайн-магазинов без покупок

Согласно исследованию компании Calltouch, большинство россиян (около 85%) регулярно уходят из онлайн-магазинов без покупок.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию.

«Чаще всего россияне уходят с сайтов из-за сомнений в нужности продукта или услуги. Так ответили 44% опрошенных», — отмечается в сообщении.

По словам 15% респондентов, они не завершают процесс покупки, поскольку отвлекаются.

Ещё 11% отказываются от приобретения товара из-за недостатка информации, а 8% уходят с сайта из-за изменения цены или неподходящего варианта оплаты.

Как утверждают 6% респондентов, они покидают интернет-магазин из-за неудобной формы заказа.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в марте россияне на 20% чаще по сравнению с февралём покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта.