Исследование: большинство россиян уходят из онлайн-магазинов без покупок
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию.
«Чаще всего россияне уходят с сайтов из-за сомнений в нужности продукта или услуги. Так ответили 44% опрошенных», — отмечается в сообщении.
По словам 15% респондентов, они не завершают процесс покупки, поскольку отвлекаются.
Ещё 11% отказываются от приобретения товара из-за недостатка информации, а 8% уходят с сайта из-за изменения цены или неподходящего варианта оплаты.
Как утверждают 6% респондентов, они покидают интернет-магазин из-за неудобной формы заказа.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в марте россияне на 20% чаще по сравнению с февралём покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта.