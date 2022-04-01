Бастрыкин поручил расследовать действия украинских силовиков против военных России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
Как указывает Следственный комитет, по данным СВР, власти Киева пытаются помешать обнародованию видео с пытками российских военных в плену украинскими военнослужащими и националистами.
Также российская спецслужба обладает достоверными данными о том, что власти Украины пытаются убедить страны Запада побудить Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
«При этом захваченным российским военным, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медпомощь», — отметил он.
Уточняется, что следствие примет все меры для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям лиц.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.