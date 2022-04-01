Бастрыкин поручил расследовать действия украинских силовиков против военных России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные СВР о действиях украинских силовиков против российских военнослужащих и дать правовую оценку.

Об этом сообщается на сайте СК России.

Как указывает Следственный комитет, по данным СВР, власти Киева пытаются помешать обнародованию видео с пытками российских военных в плену украинскими военнослужащими и националистами.

Также российская спецслужба обладает достоверными данными о том, что власти Украины пытаются убедить страны Запада побудить Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

«При этом захваченным российским военным, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медпомощь», — отметил он.

Уточняется, что следствие примет все меры для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям лиц.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.