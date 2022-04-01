Бастрыкин поручил расследовать действия украинских силовиков против военных России

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные СВР о действиях украинских силовиков против российских военнослужащих и дать правовую оценку.
Бастрыкин поручил расследовать действия украинских силовиков против военных России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

Как указывает Следственный комитет, по данным СВР, власти Киева пытаются помешать обнародованию видео с пытками российских военных в плену украинскими военнослужащими и националистами.

Также российская спецслужба обладает достоверными данными о том, что власти Украины пытаются убедить страны Запада побудить Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

«При этом захваченным российским военным, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медпомощь», — отметил он.

Уточняется, что следствие примет все меры для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям лиц.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить