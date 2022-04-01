В Ленобласти увеличат расходы на социальную сферу и строительство

Законодательное собрание Ленинградской области в трёх чтениях приняло поправки к бюджету 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Законопроект представил первый заместитель председателя областного правительства, председатель комитета финансов Роман Марков.

«На сегодня бюджет полностью сбалансирован, и основные задачи, которые мы ставили перед собой на 2022 год, обеспечены финансированием. Мы понимаем, что ситуация во многом изменилась, проводим активную работу по каждому контракту, каждому объекту адресной инвестиционной программы», — заявил он.

Большая часть новых расходов будет направлена на увеличение бюджетных ассигнований по основным направлениям. Так, более 6 млрд рублей выделяется на дорожное хозяйство, более 2,6 млрд — на строительство, 1,3 млрд — на здравоохранение, более 1 млрд — на образование, 1 млрд — на социальную защиту населения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширили категории получателей соцвыплат на продукты питания.