В Калининградской области возбуждено дело по факту контрабанды янтаря в Китай

Сотрудники Калининградской областной таможни в ходе совместной операции с УФСБ России пресекли попытку контрабанды янтаря в Китай. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Под видом обработанного янтаря компания попыталась вывезти самолётом в Китай 245,3 кг необработанного янтаря без разрешения Минпромторга России. Согласно заключению эксперта, общая стоимость незаконно перемещаемого янтаря составила 54,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении таможенного представителя, заявившего таможенному органу недостоверные сведения, санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Ранее Newinform передавало, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.