Адвокат Инютин прокомментировал решение Верховного суда по электросамокатам

Заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин прокомментировал решение Верховного суда по электросамокатам.

«Несмотря на то, что вердикт ВС в России не приравнивается к общеобязательному правилу, традиционно все нижестоящие суды по умолчанию делают свои выводы с учётом решений Верховного суда», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это значит, что теперь при нарушениях, связанных с электросамокатами, с большой долей вероятности ситуация будет оцениваться как транспортное происшествие.

Со своей стороны, адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина выразила мнение, что пока в ПДД не включат специальные поправки, скорее всего, будут применять нормы, не подлежащие двоякой трактовке.

«Это как минимум положение о том, что водитель должен быть трезвым. И при движении электросамоката не должно возникать помех пешеходам и другим транспортным средствам. В остальном многое зависит от того, кто будет фиксировать нарушение», — пояснила она.

Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.