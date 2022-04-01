Глава СК поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов.
Глава СК поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России в рамках уголовного дела о наёмничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно имеющимся данным, Костер ради личной выгоды прибыла в место проведения специальной военной операции на Украине для совершения преступлений.

По российскому законодательству наёмничество является уголовно-наказуемым деянием.  

Женщине будет заочно предъявлено обвинение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников.

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