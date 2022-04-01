«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак на российские компании выросло в восемь раз

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В марте 2022-го число DDoS-атак на российские компании выросло в полтора раза по сравнению с февралём и в восемь раз — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак на российские компании выросло в восемь раз
  • Gettyimages.ru
  • © sestovic

Как сообщают «Известия», в последние два месяца средняя продолжительность атак превысила сутки, а самый продолжительный инцидент длился 145 часов.

Наибольшая нагрузка в марте пришлась на финансовые организации: их доля в общем объёме атак выросла за год вдвое — до 35%. За последний месяц 33% нападений пришлось на госорганы, ещё 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ. 

«В конце IV квартала 2021 года уже фиксировались рекордные для того времени показатели активности злоумышленников, но нынешние цифры значительно превосходят их. По косвенным признакам видно, что в начале всплеска DDoS-атак в них принимало участие большое количество так называемых хактивистов, непрофессиональных хакеров. Со временем их доля в общем числе атакующих снизилась», — сказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Александр Гутников.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU рассказал, что при включённом на устройстве VPN-сервисе не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты или электронную почту.

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