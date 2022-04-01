Три мусороперерабатывающих комплекса обеспечат утилизацию 100% отходов в Крыму

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Три современных мусороперерабатывающих комплекса построят в Республике Крым в ближайшие годы. ППК РЭО и власти региона подписали дорожную карту проекта.
Три мусороперерабатывающих комплекса обеспечат утилизацию 100% отходов в Крыму
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  • © AzmanL

О решении реализовать инициативу сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. 

«Создание объектов обеспечит достижение цели, поставленной президентом страны — 100% обработка твёрдых коммунальных отходов и снижение захоронения в два раза. Причём выполним эту задачу не к 2030-му, а уже в 2024 году. Это особенно важно, учитывая планы по развитию туристического потенциала Крыма... Планируем направить на реализацию этого проекта более 8 млрд рублей», — цитирует Абрамченко телеканал «360».

Также вице-премьер добавила, что регион может занять лидирующие позиции по реализации соответствующей реформы.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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