В Альянсе турагентств дали советы россиянам по планированию отдыха

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Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян посоветовал россиянам ввиду ухода из страны платформ Booking.com и Airbnb планировать путешествия с помощью турагентств.
В Альянсе турагентств дали советы россиянам по планированию отдыха
  • Gettyimages.ru
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«Мой совет — обратиться в любое турагентство, потому что оно есть практически в каждом городе. В турагентстве надёжнее, удобнее и дешевле», — сказал специалист в беседе с «Известиями».

Мкртчян отметил, что на платформах для съёма жилья часто встречаются мошенники, отследить их деятельность практически невозможно. Турагентства, в свою очередь, защищают от мошенничества.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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