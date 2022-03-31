В АТОР прокомментировали ситуацию со спросом на летний отдых

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию со спросом на летний отдых.
В АТОР прокомментировали ситуацию со спросом на летний отдых
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Лето бронируется очень аккуратно. В основном это Россия, потому что действует кешбэк. Это очень сильно подстегнуло спрос», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в случае с зарубежными направлениями немного бронируют на ближайшие даты Турцию и ОАЭ, также есть заявки на Катар и Мальдивы.

«Сейчас мы не можем сказать, что спрос активный, это единичные продажи. Лето обоснованно бронировать опасаются. Мы пока не понимаем, что у нас будет с расписанием», — пояснила Ломидзе.

Самым стабильным зарубежным направлением эксперт считает Турцию.

Ранее председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова в беседе с URA.RU дала советы по организации путешествия.

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