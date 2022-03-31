В Тюменской области рассказали о ситуации с беженцами из ЛНР, ДНР и Украины
- © РИА Новости / Андрей Архипов
Беженцы прибывают самостоятельно, централизованного приезда в регион организовано не было, передаёт nashgorod.ru. В числе приехавших в область — 38 несовершеннолетних.
«83 человека остались в областном центре, ещё 12 приехавших разместились в Тобольске. Остальные остановились в муниципалитетах», — уточнили в информационном центре правительства.
Там добавили, что гражданам, которым требуется помощь, оказывают содействие. Так, по состоянию на 29 марта заявления о предоставлении единовременной материальной помощи подали 79 человек, 40 из них уже получили выплаты.
Ранее НСН сообщала, что в феврале в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.