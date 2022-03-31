«Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля

Сервис «Ситимобил» сообщил, что прекратит работу с 15 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что до 15 апреля через приложение сервиса можно будет заказать такси и арендовать самокаты.

При этом водители партнёров до этого момента будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт».

Также в компании заявили, что выполнят все обязательства перед сотрудниками и партнёрами.

11 марта акционеры сервиса «Ситимобил» объявили о прекращении деятельности компании.

Отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.