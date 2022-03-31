«Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля
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Отмечается, что до 15 апреля через приложение сервиса можно будет заказать такси и арендовать самокаты.
При этом водители партнёров до этого момента будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт».
Также в компании заявили, что выполнят все обязательства перед сотрудниками и партнёрами.
11 марта акционеры сервиса «Ситимобил» объявили о прекращении деятельности компании.
Отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.