«Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля

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Сервис «Ситимобил» сообщил, что прекратит работу с 15 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что до 15 апреля через приложение сервиса можно будет заказать такси и арендовать самокаты.

При этом водители партнёров до этого момента будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт».

Также в компании заявили, что выполнят все обязательства перед сотрудниками и партнёрами.

11 марта акционеры сервиса «Ситимобил» объявили о прекращении деятельности компании.

Отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.

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