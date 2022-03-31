В туротрасли сообщили о росте числа бронирований туров в России

Представители туротрасли сообщили, что к концу марта бронирования туров в России выросли в 2,5 раза по сравнению с началом месяца.

Об этом пишут «Известия».

«Туристы активно бронируют летний отдых в Сочи, Анапе, Республике Крым. На этой неделе стал пользоваться спросом Дагестан, куда мы запускаем чартеры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе туроператора «Интурист».

Туроператор FUN&SUN сообщил, что спрос на туры по стране в марте вырос на 73% по сравнению с февралём. Самые популярные направления — Сочи (больше половины бронирований), Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург.

Лидерами среди зарубежных направлений стали ОАЭ и Абхазия. Также в марте россияне покупали путешествия на Мальдивы, Сейшелы, в Шри-Ланку, Таиланд, Катар, Стамбул, Сербию, Армению и Азербайджан.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.