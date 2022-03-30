Юрист Нехочина прокомментировала решение Верховного суда по электросамокатам
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
В беседе с «МИР 24» она напомнила, что в 2021 году МВД и Минтранс разработали поправки, определяющие правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, в том числе для электросамокатов.
«В МВД считают, что пользователи средств индивидуальной мобильности могут иметь разный статус, в зависимости от мощности двигателя отдельные виды электросамокатов могут быть приравнены к механическим транспортным средствам», — уточнила Нехочина.
По её словам, на данный момент для управления средствами индивидуальной мобильности не нужны водительские права.
«Взимание налога с владельцев также не предусмотрено», — добавила юрист.
Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.