Юрист Нехочина прокомментировала решение Верховного суда по электросамокатам

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Юрист «Единого центра защиты» Снежана Нехочина прокомментировала сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.
Юрист Нехочина прокомментировала решение Верховного суда по электросамокатам
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

В беседе с «МИР 24» она напомнила, что в 2021 году МВД и Минтранс разработали поправки, определяющие правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, в том числе для электросамокатов.

«В МВД считают, что пользователи средств индивидуальной мобильности могут иметь разный статус, в зависимости от мощности двигателя отдельные виды электросамокатов могут быть приравнены к механическим транспортным средствам», — уточнила Нехочина.

По её словам, на данный момент для управления средствами индивидуальной мобильности не нужны водительские права.

«Взимание налога с владельцев также не предусмотрено», — добавила юрист.

Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.

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