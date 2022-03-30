Юрист Нехочина прокомментировала решение Верховного суда по электросамокатам

Юрист «Единого центра защиты» Снежана Нехочина прокомментировала сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.

В беседе с «МИР 24» она напомнила, что в 2021 году МВД и Минтранс разработали поправки, определяющие правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, в том числе для электросамокатов.

«В МВД считают, что пользователи средств индивидуальной мобильности могут иметь разный статус, в зависимости от мощности двигателя отдельные виды электросамокатов могут быть приравнены к механическим транспортным средствам», — уточнила Нехочина.

По её словам, на данный момент для управления средствами индивидуальной мобильности не нужны водительские права.

«Взимание налога с владельцев также не предусмотрено», — добавила юрист.

Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.