Следственный комитет изучит факты искажения истории в украинских школьных учебниках

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Глава Следственного Александр Бастрыкин поручил поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории.
Следственный комитет изучит факты искажения истории в украинских школьных учебниках
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Это будет сделано в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе.

К изучению учебников будут привлечены специалисты по истории.

Ведомство даст правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники «нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку».

«Украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно. Министерство просвещения России заявило, что украинские учебники искажают историю. Отмечается, что эти издания искажают историческую правду и фактически фальсифицируют историю», — сообщил Следственный комитет.

Как ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне, в частности с Россией.

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