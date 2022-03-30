Следственный комитет изучит факты искажения истории в украинских школьных учебниках

Глава Следственного Александр Бастрыкин поручил поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории.

Это будет сделано в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе.

К изучению учебников будут привлечены специалисты по истории.

Ведомство даст правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники «нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку».

«Украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно. Министерство просвещения России заявило, что украинские учебники искажают историю. Отмечается, что эти издания искажают историческую правду и фактически фальсифицируют историю», — сообщил Следственный комитет.

Как ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне, в частности с Россией.