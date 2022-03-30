В Ставропольском крае ликвидировали 87 свалок за четыре года

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В Ставропольском крае ликвидировали 87 свалок за четыре года действия «мусорной реформы».
В Ставропольском крае ликвидировали 87 свалок за четыре года
  • © РИА Новости / Лаура Коробкова

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональное МинЖКХ.

На заседании Общественного совета при Министерстве ЖКХ региона выступил заместитель руководителя ведомства Богдан Забелин.

Он отметил, что если до реформы в крае перерабатывали 30% отходов, собираемых у населения, то теперь этот показатель достиг 85%.

В настоящее время в регионе работает 11 предприятий, которые занимаются обработкой ТКО.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.

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