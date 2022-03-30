Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов высказался о ситуации с ценами на стройматериалы

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказался о ситуации с ценами на стройматериалы.
Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов высказался о ситуации с ценами на стройматериалы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В истории со стройматериалами всё максимально просто. Сказывается восстановление логистики и укрепление рубля», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также действует запрет на экспорт ряда позиций.

«Соответственно, производителям необходимо искать линии продаж в России, что и вызывает некоторое снижение цен из-за усиления конкуренции», — пояснил Вавилов.

Как отметил эксперт, по мере укрепления рубля цены на достаточно большое количество стройматериалов продолжат снижаться.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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