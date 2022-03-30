Специалист Ольховский рассказал о существенном росте цен на мотоциклы в России
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В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что некоторые компании приостановили отгрузку мототехники официальным российским партнёрам, также в Россию не поставляется мотоэкипировка из США, Евросоюза и Японии.
«Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80—100%. Возобновление поставок моделей дороже €5 тыс. может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости», — сказал Ольховский.
Ранее автоэксперт Баканов в разговоре с Nation News перечислил бесполезные гаджеты для автомобиля.