Специалист Ольховский рассказал о существенном росте цен на мотоциклы в России

Гендиректор группы компаний «Автодом», официальный дилер и дистрибьютор мотоциклетных брендов BMW Motorrad, Ducati и KTM Андрей Ольховский рассказал, что стоимость новых мотоциклов в России за февраль — март выросла вдвое.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что некоторые компании приостановили отгрузку мототехники официальным российским партнёрам, также в Россию не поставляется мотоэкипировка из США, Евросоюза и Японии.

«Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80—100%. Возобновление поставок моделей дороже €5 тыс. может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости», — сказал Ольховский.

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