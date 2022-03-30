Мебельный ретейлер JYSK объявил об уходе из России

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Датский мебельный ретейлер JYSK заявил о решении покинуть Россию.
Мебельный ретейлер JYSK объявил об уходе из России
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что с 31 марта магазины марки временно откроются для проведения распродажи.

«После четырёх недель временного закрытия магазинов в России ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию», — сообщается на сайте компании.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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