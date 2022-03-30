Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству в Зеленограде

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в Зеленограде в 2022 году. Соответствующие мероприятия пройдут в рамках программы «Мой район».
Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству в Зеленограде
  • © Проектное решение / mos.ru

В округе планируется реализовать несколько крупных проектов, сообщает газета «Дни.ру».

Так, в районе Савёлки появится общественное пространство на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. У памятника погибшим в боях за столицу воинам Красной армии благоустроят площадку. 

Ещё один проект в Савёлках предусматривает благоустройство зелёной территории площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А.

«Бережное благоустройство позволит, с одной стороны, сохранить этот уголок природы, а с другой — раскрыть его рекреационный потенциал», — написал мэр в своём блоге.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить