Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в Зеленограде в 2022 году. Соответствующие мероприятия пройдут в рамках программы «Мой район».

В округе планируется реализовать несколько крупных проектов, сообщает газета «Дни.ру».

Так, в районе Савёлки появится общественное пространство на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. У памятника погибшим в боях за столицу воинам Красной армии благоустроят площадку.

Ещё один проект в Савёлках предусматривает благоустройство зелёной территории площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А.

«Бережное благоустройство позволит, с одной стороны, сохранить этот уголок природы, а с другой — раскрыть его рекреационный потенциал», — написал мэр в своём блоге.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.