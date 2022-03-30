Психолог Абитов назвал ключевые механизмы обмана в соцсетях

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов рассказал, как мошенникам удаётся обманывать людей в социальных сетях.

Первый социально-психологический механизм, который используют мошенники в социальных сетях, — формирование аттракции, построение доверительных отношений, отметил он в беседе с сайтом «Реальное время».

После этого используются различные манипулятивные приёмы, позволяющие укрепить отношения и сформировать у жертвы мотивы совершения действий, выгодных злоумышленнику.

К ним, в частности, можно отнести манипуляции, актуализирующие любопытство, ожидание положительных эмоций, потребность в получении материальной выгоды. Если эти психологические трюки сработают, на жертву начинают оказывать давление, шантажировать её или угрожать ей.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.