В Приморье в тестовом режиме запустили цифровой сервис контроля уборки мусора

В Приморском крае тестируют цифровой сервис контроля уборки мусора. Так в регионе планируют систематизировать работу по вывозу отходов: от учёта мест их скопления до контроля своевременности вывоза.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

«Пилотным муниципальным образованием, где начнётся тестирование сервиса, стал Уссурийский городской округ. На его примере будут отработаны все нюансы, которые нужно учесть: сезонные трудности, доступность разных площадок для спецтехники, реальные объёмы коммунальных отходов на территории», — рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как ранее передавал телеканал «360», в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.