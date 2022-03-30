В Подмосковье зарегистрировали более 8 тысяч переселенцев из ЛНР и ДНР

В Московской области зарегистрировали более 8 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Власти региона оказывают нуждающимся всестороннюю помощь.

Об этом пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

«Всего на территории Московской области зарегистрированы более 8 тыс. граждан, прибывших из ЛНР и ДНР. Многие из них проживают не в центрах, а у родственников или знакомых», — говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Минсоцразвития Московской области Олега Юханова.

Задача региональных властей заключается в том, чтобы обеспечить всем необходимым тех, кто был вынужден оставить свои дома, добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее НСН передавала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.