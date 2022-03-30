Автоэксперт Шапарин напомнил о важности весенней диагностики машины

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Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что автомобилисты, которые не пользуются машинами зимой, перед первой поездкой должны обследовать транспортное средство на предмет выявления неисправностей.
Автоэксперт Шапарин напомнил о важности весенней диагностики машины
  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

По словам Шапарина, проблемы могут возникать у машин, которые зимой стоят во дворе дома, где есть помойка или мусорные контейнеры.

«Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Так, автомобиль стоит показать специалисту кузовного цеха, посоветовал эксперт. Он посмотрит и устранит очаги коррозии на корпусе, поменяет моторное масло.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.  

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