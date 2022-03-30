Автоэксперт Шапарин напомнил о важности весенней диагностики машины

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что автомобилисты, которые не пользуются машинами зимой, перед первой поездкой должны обследовать транспортное средство на предмет выявления неисправностей.

По словам Шапарина, проблемы могут возникать у машин, которые зимой стоят во дворе дома, где есть помойка или мусорные контейнеры.

«Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Так, автомобиль стоит показать специалисту кузовного цеха, посоветовал эксперт. Он посмотрит и устранит очаги коррозии на корпусе, поменяет моторное масло.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.