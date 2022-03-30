Автоэксперт Шапарин напомнил о важности весенней диагностики машины
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По словам Шапарина, проблемы могут возникать у машин, которые зимой стоят во дворе дома, где есть помойка или мусорные контейнеры.
«Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — объяснил он в интервью радио Sputnik.
Так, автомобиль стоит показать специалисту кузовного цеха, посоветовал эксперт. Он посмотрит и устранит очаги коррозии на корпусе, поменяет моторное масло.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.