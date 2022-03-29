Из Кисловодска направили ещё 22 тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Жители собрали продукты питания и вещи первой необходимости. Их доставят в город Армянск в Крыму.
«Диаспоры города активно подключились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Карачаевская община подготовила к отправке 22 т груза: продукты, воду, средства гигиены, обувь и одежду местных производителей, традиционные изделия из шерсти», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.