Из Кисловодска направили ещё 22 тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Из Кисловодска направили ещё 22 т гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Жители собрали продукты питания и вещи первой необходимости. Их доставят в город Армянск в Крыму.

«Диаспоры города активно подключились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Карачаевская община подготовила к отправке 22 т груза: продукты, воду, средства гигиены, обувь и одежду местных производителей, традиционные изделия из шерсти», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.