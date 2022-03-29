Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды

Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за погодных условий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Приложения кикшеринга заблокировали возможность аренды самокатов в целях безопасности участников дорожного движения.

В ГАИ также отметили, что с начала года зарегистрировано три ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

«Во всех случаях усматривается вина пешеходов, использующих при движении СИМ, к примеру, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода или нахождение на проезжей части без цели её перехода», — уточняется в сообщении.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.