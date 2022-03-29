В районе Ростокино ввели в эксплуатацию переход через МЦК

В районе Ростокино ввели в эксплуатацию пешеходный мост через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

«Переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами «Ростокино» Московского центрального кольца и станцией Северянин Московской железной дороги», — заявил председатель комитета Игорь Войстратенко.

Длина перехода — более 54 м.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.