В районе Ростокино ввели в эксплуатацию переход через МЦК
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
«Переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами «Ростокино» Московского центрального кольца и станцией Северянин Московской железной дороги», — заявил председатель комитета Игорь Войстратенко.
Длина перехода — более 54 м.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.