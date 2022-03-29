В Калининградской области рассказали о работе с волонтёрами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального правительства заявил о необходимости поддерживать инициативы волонтёров.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

На заседании обсуждали реализацию программы «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Калининградской области». Доклад по итогам работы в 2021 году представила министр молодёжной политики региона Анна Мусевич.

Среди проектов федерального уровня, реализованных в прошлом году при участии волонтёров, — всероссийская перепись населения, голосование за объекты благоустройства и оказание помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 в рамках акции «Мы — вместе!».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове объявили набор в волонтёрский штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса.