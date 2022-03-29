Автоэксперт Кадаков дал советы по покупке машины в 2022 году

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков дал советы по покупке машины в 2022 году.
Автоэксперт Кадаков дал советы по покупке машины в 2022 году
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«Сейчас надо смотреть на каждого конкретного покупателя. Если у него есть деньги сейчас в руках — это одна история. Если надо брать кредит под большие проценты — это вторая история», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, если человек готов покупать машину, то это стоит сделать сейчас, пока можно найти автомобиль в желаемой комплектации.

«Если не стоит остро вопрос о смене транспортного средства и есть автомобиль, на котором ещё можно ездить, в этой ситуации нет смысла покупать за большие деньги новую машину», — отметил Кадаков.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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