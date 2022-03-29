РКН снова потребовал от «Википедии» удалить ложные данные о спецоперации на Украине

В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор повторно потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации российских вооружённых сил по защите Донбасса.

«Речь идёт об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей», — заявили в РКН.

В ведомстве напомнили, что за неудаление информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн рублей (ст. 13.41 КоАП России).

В начале марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции России на Украине.