РКН снова потребовал от «Википедии» удалить ложные данные о спецоперации на Украине

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В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор повторно потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации российских вооружённых сил по защите Донбасса.
РКН снова потребовал от «Википедии» удалить ложные данные о спецоперации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pichsakul Promrungsee

«Речь идёт об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей», — заявили в РКН.

В ведомстве напомнили, что за неудаление информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн рублей (ст. 13.41 КоАП России).

В начале марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции России на Украине.

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