Собянин рассказал о мерах поддержки общепита в условиях санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания в условиях санкций.

Об этом сообщает НСН.

«Для крупных предприятий общепита... Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС... но тем не менее это серьёзные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать», — заявил Собянин.

Он также напомнил о принятии федерального закона, обнуляющего НДС для малых и средних компаний.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.