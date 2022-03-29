Собянин рассказал о мерах поддержки общепита в условиях санкций

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания в условиях санкций.
Собянин рассказал о мерах поддержки общепита в условиях санкций
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Об этом сообщает НСН.

«Для крупных предприятий общепита... Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС... но тем не менее это серьёзные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать», — заявил Собянин.

Он также напомнил о принятии федерального закона, обнуляющего НДС для малых и средних компаний.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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