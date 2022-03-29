Риелтор Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Московской области

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Подмосковье.

«В Подмосковье идёт большой спад на рынке недвижимости, потому что льготный период ипотечников закончился, новых денег у людей нет, а по ипотеке 20—22% никто ничего брать не хочет. Поэтому сейчас затишье и ждём снижения цен на всё», — рассказал Саяпин в беседе с «Радио 1».

По его словам, такое затишье на рынке недвижимости сохранится в течение трёх месяцев.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз цен на квартиры в России.