Риелтор Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Московской области

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Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Подмосковье.
Риелтор Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Московской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Подмосковье идёт большой спад на рынке недвижимости, потому что льготный период ипотечников закончился, новых денег у людей нет, а по ипотеке 20—22% никто ничего брать не хочет. Поэтому сейчас затишье и ждём снижения цен на всё», — рассказал Саяпин в беседе с «Радио 1».

По его словам, такое затишье на рынке недвижимости сохранится в течение трёх месяцев.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз цен на квартиры в России.

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