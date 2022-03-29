В фонде «Подари мне крылья» рассказали о проекте «Старший друг»

Короткая ссылка
Директор благотворительного фонда «Подари мне крылья» Татьяна Рубинштейн рассказала о проекте «Старший друг», который готовит наставников для воспитанников детских домов.
В фонде «Подари мне крылья» рассказали о проекте «Старший друг»
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Истории про большую приспособленность к реальной жизни, понимание, как в городе найти, например, нужную улицу, проехать на метро, оплатить счета, бытовые навыки охватывает программа «Старший друг», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, роль наставника состоит в том, чтобы стать близким человеком и помочь ребёнку адаптироваться в социуме.

«Они могут вместе гулять, ездить на общественном транспорте, заходят попить чай в кафе или покупают билеты. Атмосфера, привычная для домашнего ребёнка, становится привычной и для ребёнка из детского дома, когда у него появляется наставник», — пояснила Рубинштейн.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что пользователи сервиса mos.ru в 2021 году перевели более 13,5 млн рублей в благотворительные организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить