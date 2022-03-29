В фонде «Подари мне крылья» рассказали о проекте «Старший друг»

Директор благотворительного фонда «Подари мне крылья» Татьяна Рубинштейн рассказала о проекте «Старший друг», который готовит наставников для воспитанников детских домов.

«Истории про большую приспособленность к реальной жизни, понимание, как в городе найти, например, нужную улицу, проехать на метро, оплатить счета, бытовые навыки охватывает программа «Старший друг», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, роль наставника состоит в том, чтобы стать близким человеком и помочь ребёнку адаптироваться в социуме.

«Они могут вместе гулять, ездить на общественном транспорте, заходят попить чай в кафе или покупают билеты. Атмосфера, привычная для домашнего ребёнка, становится привычной и для ребёнка из детского дома, когда у него появляется наставник», — пояснила Рубинштейн.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что пользователи сервиса mos.ru в 2021 году перевели более 13,5 млн рублей в благотворительные организации.