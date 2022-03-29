Власти Петербурга заявили о планах фармкомпаний наладить производство недостающих лекарств

В администрации Санкт-Петербурга заявили о намерении фармацевтических компаний города усиливать производство лекарств для замены импортных препаратов.

Об этом информируют «Невские новости».

«Предприятия фармкластера наладят выпуск по недостающим позициям. Будут замещать импорт. Город гарантирует им закупку продукции по длительным госконтрактам», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что спрос на лекарства в городе вырос из-за искусственно созданного ажиотажа.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.