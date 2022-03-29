Власти Петербурга заявили о планах фармкомпаний наладить производство недостающих лекарств
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Об этом информируют «Невские новости».
«Предприятия фармкластера наладят выпуск по недостающим позициям. Будут замещать импорт. Город гарантирует им закупку продукции по длительным госконтрактам», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что спрос на лекарства в городе вырос из-за искусственно созданного ажиотажа.
Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.