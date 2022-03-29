В Москве продлили акцию «Время ранних» для пассажиров метро

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В Москве продлили акцию «Время ранних» для пассажиров метрополитена.
В Москве продлили акцию «Время ранних» для пассажиров метро
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ежедневно по будням акцией «Время ранних» пользуются около 100 тыс. пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн рублей», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, акция продлена до конца года.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».

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