В Москве продлили акцию «Время ранних» для пассажиров метро

В Москве продлили акцию «Время ранних» для пассажиров метрополитена.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ежедневно по будням акцией «Время ранних» пользуются около 100 тыс. пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн рублей», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, акция продлена до конца года.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».