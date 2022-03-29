В МИД России прокомментировали заявления Делягина про Азербайджан

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан не соответствуют позиции Москвы.

«Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнёрства», — сказала Захарова.

Она выразила надежду на то, что «соответствующая оценка будет дана подобным провокационным высказываниям и со стороны руководства Государственной думы».

Как пишет РИА Новости, ранее Делягин в эфире одного из российских телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.