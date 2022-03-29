В МИД России прокомментировали заявления Делягина про Азербайджан

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан не соответствуют позиции Москвы.
В МИД России прокомментировали заявления Делягина про Азербайджан
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«Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнёрства», — сказала Захарова.

Она выразила надежду на то, что «соответствующая оценка будет дана подобным провокационным высказываниям и со стороны руководства Государственной думы».

Как пишет РИА Новости, ранее Делягин в эфире одного из российских телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.

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